Najseksowniejsza piłkarka na świecie w prześwitującej bieliźnie! Przesadziła?

Każdy chciałby mieć taką samą pensję. Często rozmawiam o tym z Douglasem w domu i powtarzam mu, że to niesprawiedliwe. Robimy tę samą pracę, ale on zarabia sto razy więcej niż ja. To coś, co mnie dotyka, ponieważ jestem kobietą. Oczywiście, wciąż mamy długą drogę do przebycia na ścieżce, którą podążamy, ponieważ być może nigdy nie będzie równych płac. Będzie potrzebna bardzo silna wola, aby dokonać zmiany w tym kierunku - stwierdziła Alisha Lehmann.