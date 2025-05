A to ciekawe...

Koszmar Bartosza Bereszyńskiego! Sampdoria leci z hukiem, co dalej z kadrowiczem?

Skorupski w tej edycji pucharowych zmagań wykorzystywany był dość oszczędnie. Kiedy już jednak wychodził na boisko, bolończycy goli nie traci. W ćwierćfinale pokonali Atalantę 3:0, zaś w pierwszym półfinałowym spotkaniu wygrali 1:0 z Empoli. Również na Stadio Olimpico w Rzymie polski golkiper zachował czyste konto, dzięki czemu jego koledzy wznieśli okazałe trofeum!

Najbardziej spektakularną interwencję reprezentant Polski zaliczył już w 11 minucie. Po dograniu przez mediolańczyków piłki ze skrzydła, w polu bramkowym Bologny skiksował Sam Beukema, omal nie zaskakując Polaka samobójczym golem! Skorupski instynktownie odbił jednak piłkę, po czym sekundę później obronił także dobitkę Luki Jovicia z pięciu metrów!

Przewaga przez większą część finałowego spotkania należała do Milanu. Skutecznie jednak spisywała się bolońska defensywa, a gdy w paru przypadkach okazywała się nieszczelna, sytuację – jako ostatnia instancja – ratował polski golkiper.

Decydująca o losach meczu akcja miała miejsce krótko po przerwie. W 53. minucie obrońcy mediolańscy co prawda czysto wygarnęli piłkę spod nóg Riccardo Orsoliniego, trafiła ona jednak do Sama Ndoye, który uderzył bardzo precyzyjnie pod poprzeczkę bramki „rossonerich”. A potem drużyna z Bologny skutecznie wybijała rywali z uderzenia, dowożąc skromne prowadzenie do końcowego gwizdka!

Łukasz Skorupski jest piłkarzem Bologny od lata 2018 roku, kiedy został wykupiony z AS Roma za 9 mln euro. W minionym sezonie zaliczył – wraz z klubem – debiut w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dzisiejszym triumfem zespół zapewnił sobie start w Lidze Europy, ale w tabeli Serie A wciąż ma jeszcze szansę na lokatę dającą ponowną przepustkę do Champions League. Kilka tygodni temu - dzięki limitowi występów w tym sezonie ligowym - kontrakt polskiego bramkarza przedłużył się do czerwca 2026.

Formalnie zdobywcą Pucharu Włoch jest także Kacper Urbański. Wypożyczony wiosną do Monzy, w pucharowych rozgrywkach zagrał 29 minut w koszulce Bologny w meczu 1/8 finału przeciwko… Monzie!

