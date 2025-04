Wszystko, co najważniejsze z jego punktu widzenia, zdarzyło się w 18. minucie spotkania. Frank Anguissa niczym taran włączył się do walki o piłkę na linii środkowej. Przejął ją w powietrznym pojedynku, po czym ruszył w rajd, mijając jak tyczki kolejnych zawodników gospodarzy. Skorupski interweniował na 10. metrze, nie zdołał jednak zatrzymać szarżującego Kameruńczyka, zaliczając przy tym nieprzyjemny kontakt z jego kolanem.

Łukasz Skorupski z grymasem bólu

Nie to uderzenie okazało się jednak przyczyną kłopotów reprezentacyjnego golkipera Biało-Czerwonych, mocno eksponującego swą złość na kolegów na brak odpowiedniej reakcji na akcję Anguissy. Kilka minut później Skorupski zasygnalizował konieczność zmiany. W 25. minucie – z grymasem bólu na twarzy, i utykając na prawą nogę – opuścił murawę, zastąpiony przez Federico Ravaglię.

🇵🇱 Łukasz Skorupski zszedł z urazem w trakcie meczu przeciwko SSC Napoli. Mamy nadzieję, że to nic poważnego i liczymy na szybki powrót do zdrowia! ✊ #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/MD6cRDin5C— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 7, 2025

Naciągnięcie przywodziciela u Łukasza Skorupskiego

Kilka godzin później klub poinformował o stanie zdrowia polskiego bramkarza. „Łukasz Skorupski został zmieniony w 25. minucie z powodu naciągnięcia mięśnia prawego przywodziciela” – napisano na oficjalnej stronie FC Bologna. „Jego stan będzie można lepiej ocenić w ciągu najbliższych kilku dni, po przeprowadzeniu szczegółowych badań” – dodano lakonicznie.

Łukasz Skorupski zostaje w Bolonii na dłużej

Mecz przeciwko Napoli miał być szczególnym dla Łukasza Skorupskiego. Pojawił się w nim na murawie po raz 23. w tym sezonie ligowym . Właśnie na tym poziomie – jak informuje znany włoski „newsman”, Nicolo Schirra – zlokalizowany był warunek przedłużenia kontraktu Polaka o kolejne dwanaście miesięcy. „Łukasz Skorupski pozostanie w Bologni do 2026 r. Zostały spełnione warunki automatycznego przedłużenia kontraktu” - napisał Schirra na portalu X.

Lukasz #Skorupski will stay at #Bologna until 2026. Triggered and reached the conditions for the automatic contract extension. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2025

Skorupski jest piłkarzem FC Bologna od 1 lipca 2018 roku. Z Polski wyjechał latem 2013, sprzedany z Górnika Zabrze do Romy. Prócz rzymskiego klubu, we Włoszech reprezentował też barwy Empoli. W Serie A ma na koncie 303 mecze, w co czwartym z nich (76) zachowywał czyste konto. Koszulkę ekipy z Bolonii zakładał 247 razy, nie tylko w lidze i w Pucharze Włoch, ale także w Lidze Mistrzów, w której jego zespół występował w obecnym sezonie (nie zdołał z fazy ligowej awansować do fazy play off).

Skorupski był jedną z najjaśniejszych postaci marcowych meczów reprezentacji Polski. W potyczce z Litwą uratował Biało-Czerwonych przed kompromitacją, czyste konto zachował też w starciu z Maltańczykami.

