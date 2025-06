To im najgoręcej podziękował Łukasz Skorupski po triumfie. Wzruszające słowa bramkarza

Od wychowanka do kluczowej postaci Romy

Nicola Zalewski to postać doskonale znana kibicom na Półwyspie Apenińskim. Piłkarz od najmłodszych lat szkolił się w akademii AS Romy, przechodząc przez wszystkie szczeble juniorskie. Jego talent eksplodował pod wodzą Jose Mourinho, który odważnie postawił na młodego Polaka, czyniąc go ważnym elementem swojego zespołu, zwłaszcza na pozycji wahadłowego.

Przez lata gry w pierwszym zespole Zalewski stał się jednym z ulubieńców trybun Stadio Olimpico. Jego przygoda w barwach "Giallorossich" zakończyła się na 123 oficjalnych występach, w których zdobył dwie bramki i zanotował wiele kluczowych asyst. Jego dynamika i zaangażowanie na długo pozostaną w pamięci rzymskich fanów.

Inter Mediolan wykupił Polaka. Jest komunikat

W poniedziałkowy wieczór AS Roma za pośrednictwem swojej strony internetowej oficjalnie poinformowała o sfinalizowaniu transferu. Wypożyczenie, które rozpoczęło się w styczniu, zawierało opcję wykupu, z której Inter Mediolan postanowił skorzystać.

- AS Roma ogłasza, że na stałe sprzedała Nicolę Zalewskiego do Interu. Wychowany w naszej młodzieżówce, Zalewski rozegrał 123 mecze i zdobył dwie bramki w koszulce Romy. Powodzenia na przyszłość, Nicola! - poinformował rzymski klub.

Decyzja Interu nie jest zaskoczeniem. Polak szybko wkomponował się w zespół Simone Inzaghiego, który do końca walczył o najwyższe cele.

Jan Tomaszewski ujawnia tajemnice reprezentacji Polski i Orłów Górskiego [KIEDYŚ TO BYŁO]

Polski duet w Mediolanie. Co czeka Zalewskiego?

Transfer Zalewskiego oznacza, że w szatni wicemistrzów Włoch na stałe zagości dwóch reprezentantów Polski. 23-latek dołączył do Piotra Zielińskiego, tworząc polski duet w jednym z najsilniejszych klubów Europy. Obaj w minionym sezonie przyczynili się do zdobycia wicemistrzostwa Włoch oraz dotarcia do finału Ligi Mistrzów.

Choć finałowe starcie z Paris Saint-Germain w Monachium zakończyło się bolesną porażką 0:5, to sam awans był ogromnym sukcesem. Zalewski przebywał na boisku w tym meczu na 38 minut. Teraz, już jako pełnoprawny zawodnik Interu, będzie walczył o ugruntowanie swojej pozycji i kolejne trofea dla mediolańskiego giganta.

