Piotr Zieliński trafił do finalisty Ligi Mistrzów przed startem obecnych rozgrywek, jednak jego czas na San Siro nie należał do łatwych. Od początku miał problemy z wywalczeniem miejsca w wyjściowej jedenastce, a szans na grę nie ułatwiała również kontuzja, która na pewien czas wykluczyła go z rywalizacji. Mimo rozegrania 39 spotkań, Polak tylko sporadycznie pojawiał się w kluczowych momentach — łącznie spędził na boisku nieco ponad 1750 minut, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę.

Według doniesień włoskiego portalu, rozstanie z Zielińskim ma być częścią szerszego planu Interu, który zakłada odmłodzenie kadry przed kolejnym sezonem. 31-letni pomocnik może więc stać się jedną z „ofiar” kadrowej rewolucji planowanej przez trenera Simone Inzaghiego.

Nazwisko następcy. Kto za Zielińskiego?

Co więcej, interlive.it informuje, że Nerazzurri mają już na oku jego potencjalnego następcę. Ma nim być Rodrigo De Paul, zawodnik Atletico Madryt, wyceniany obecnie przez Transfermarkt na 30 milionów euro. Dla porównania, wartość Zielińskiego według tego samego serwisu wynosi obecnie 14 milionów euro.

Choć oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, wiele wskazuje na to, że przyszłość Piotra Zielińskiego w Interze jest przesądzona. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Polak po zaledwie jednym sezonie będzie musiał poszukać nowego klubu.

