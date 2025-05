i Autor: AP Photo/Kin Cheung & Marcin Gadomski/Super Express Jurgen Klopp & Zbigniew Boniek

Wielki transfer!

Juergen Klopp wraca na ławkę trenerską?! Sensacyjne doniesienia z Włoch. Co na to Zbigniew Boniek?!

Juergen Klopp, po niedawnym ogłoszeniu przerwy od futbolu, może sensacyjnie powrócić do pracy trenerskiej już w przyszłym sezonie. Włoski dziennik "La Stampa" informuje o rzekomym porozumieniu Niemca z AS Romą, w której przed laty triumfy święcił Zbigniew Boniek. Ciekawe, co były prezes PZPN sądzi na temat nowego (?) trenera AS Roma.