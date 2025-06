Jak on to zrobił! Łukasz Skorupski bohaterem finału Pucharu Włoch, Bologna z cennym trofeum

Juergen Klopp wraca na ławkę trenerską?! Sensacyjne doniesienia z Włoch. Co na to Zbigniew Boniek?!

Spis treści

Inzaghi odchodzi z Interu

Inter bronił mistrzostwa Włoch, ale w Serie A dał się wyprzedzić Napoli. Nie zdobył Superpucharu i Pucharu Włoch, przegrał też w finale Ligi Mistrzów. Z klubu odchodzi więc trener Simone Inzaghi. Włoch wydał oświadczenie, w którym napisał:

- Nadszedł czas, aby pożegnać się z klubem po czteroletniej podróży. Podczas niej dałem z siebie wszystko - wyznał Włoch, który w tym okresie sięgnął po mistrzostwo, dwa triumfy w Pucharze Włoch i trzy w Superpucharze.

Maxi Oyedele w końcu zdziała w kadrze wiele? Gwiazdor Legii z drugim podejściem

Włoch przejdzie do historii Interu

Władze Interu poinformowały, że umowa ze szkoleniowcem została rozwiązana za porozumieniem stron.

- Drogi klubu i Simone Inzaghiego się rozchodzą. Jest to decyzja podjęta za obopólną zgodą po spotkaniu, które miało miejsce kilka minut temu. Kibice, zawodnicy, menedżerowie i pracownicy zapamiętają zarządzanie Inzaghiego w Interze jako charakteryzujące się wielką pasją, której towarzyszył profesjonalizm i poświęcenie. Inzaghi jest jednym z trenerów z największą liczbą meczów w historii klubu Nerazzurri, obok innych znakomitych nazwisk, w tym Herrery, Manciniego, Trapattoniego i Mourinho. Podobnie jak inni ekskluzywni członkowie tej grupy, Inzaghi znacząco przyczynił się do rozwoju listy osiągnięć Interu i na zawsze przejdzie do historii jako trener, który poprowadził nas do zdobycia drugiej gwiazdy - czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie mediolańczyków.

Paulina Tomasiak z dubletem w Lidze Narodów. Polki rozbiły Rumunki w Gdańsku

Marotta: Dziękuję za szczerość w dyskusji

Głos zabrał w oświadczeniu także Giuseppe Marotta, prezes Interu.

- W imieniu naszego udziałowca Oaktree i całego klubu chciałbym podziękować Simone Inzaghiemu za wykonaną pracę, za okazaną pasję, a także za szczerość w dzisiejszej dyskusji, która doprowadziła do wspólnej decyzji o rozstaniu. Tylko wtedy, gdy walczyliśmy razem, aby osiągnąć sukces dzień po dniu, możemy prowadzić szczery dialog, taki jak ten, który miał miejsce dzisiaj — przekazał Giuseppe Marotta, prezes Interu.

Kacper Urbański wypadł z reprezentacji Polski na dłużej? Michał Probierz tłumaczy, co się dzieje z gwiazdką kadry

Fabregas czy De Zerbi za sterami w Mediolanie?

Co dalej z Inzaghim? Według doniesień włoskich mediów Włoch nie zostanie bez pracy. Jego nowym klubem ma być Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Ma w nim zadebiutować podczas Klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się za moment w Ameryce. W tym turnieju wystąpi także Inter. Dlatego władze zespołu muszą szybko znaleźć nowego trenera. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" w gronie kandydatów do zastąpienia Inzaghiego jest duet: Cesc Fabregas i Roberto de Zerbi. Hiszpan prowadzi Como, a Włoch Olympique Marsylia. Który z nich będzie odpowiadał za wyniki drużyny z duetem polskich gwiazd: Piotrem Zielińskim i Nikolą Zalewskim?

Krzysztof Piątek poczuł Katar. Na to musi uważać gwiazdor kadry

W tym sezonie piłkarze Interu nie zdobyli żadnego trofeum. Na koniec zagrali w finale Ligi Mistrzów, ale nie dali rady PSG, który wygrał 5:0. W efekcie trener Simone Inzaghi pożegnał się z klubem! Reprezentanci Polski - Piotr Zieliński i Nicola Zalewski zostali zatem bez trenera!

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Piotr Zieliński po meczu Polska-Holandia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.