W tym sezonie Kacper Urbański miał problemy z grą w Bolognie. Stało się to w momencie, gdy trenerem został Vincenzo Italiano. Dlatego w zimowym oknie transferowym utalentowany pomocnik zmienił klub. Poszedł na wypożyczenie do Monzy. Wiele sobie obiecywał po przejściu do najsłabszej drużyny Serie A, ale także i w tym klubie miał problemy z występami. Dlatego trener Michał Probierz nie powołał go na mecz towarzyski z Mołdawią i spotkanie z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Pomocnik nie znalazł się także w szerokiej kadrze młodzieżowej, która przygotowuje się w Woli Chorzelowskiej do finałów mistrzostw Europy do lat 21. Co się dzieje z obiecującym zawodnikiem?

Probierz wierzy w Urbańskiego

- Dalej wierzę w Kacpra - powiedział trener Michał Probierz. - To jest taki moment w życiu piłkarza, że ma jakieś zawsze trudniejsze momenty. Trzeba pamiętać, że są takie sytuacje w życiu piłkarza, że gdzieś te wybory są kluczowe. Powiedziałem Kacprowi zaraz po EURO, że czeka go najtrudniejszy sezon w karierze. Teraz już będzie musiał tylko udowadniać. Teraz już nie będzie, że wyskoczy i będzie grał. Dlatego życzę mu powodzenia. Wierzę w to, że bardzo szybko wróci na zgrupowanie pierwszej reprezentacji - zadeklarował.

Nie będzie powołań z młodzieżówki

Selekcjoner został zapytany, czy zastanawiał się nad tym, czy nie powołać niektórych z graczy młodzieżówki. Jednak okazało się, że trener nie miał takiego planu.

- Mamy bardzo dobrą współpracę na wszystkich pionach dotyczących, jeżeli chodzi o reprezentację - tłumaczył Probierz. - Mamy wszystkich trenerów, regularnie się spotykamy i rozmawiamy. Dlatego jeżeli któryś z zawodników miałby szansę grać i grać dłużej w tych meczach, to byśmy go wzięli. Dlatego są takie powołania, a nie inne - dodał szkoleniowiec drużyny narodowej.

