Najpiękniejsza piłkarka świata zupełnie się nie krępowała. Zrzuciła ubrania i pokazała to światu. Fani oniemieli

Alisha Lehmann to prawdziwa gwiazda kobiecej piłki nożnej. Szwajcarka stała się kimś więcej niż piłkarką - na boisku da się znaleźć wiele zawodniczek o większych osiągnięciach, ale to właśnie 25-latka cieszy się olbrzymią popularnością. Jej wielkim atutem jest uroda. Lehmann uchodzi za najpiękniejszą piłkarkę świata, co przekłada się na zasięgi w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 17 milionów użytkowników! To liczba nieosiągalna dla jakiejkolwiek innej piłkarki, a nawet wielu uznanych piłkarzy. Dla przykładu konto Wojciecha Szczęsnego w tym serwisie obserwuje "tylko" 4,1 mln osób. Sława pięknej Szwajcarki wiąże się też z odpowiedzialnością. Fani chcą być na bieżąco z życiem ulubienicy i śledzą jej każdy krok. A ta musi pielęgnować ich zainteresowanie, także życiem prywatnym.

Alisha Lehmann pokazała się w samym bikini

W sierpniu sezon piłkarski ruszył na dobre również w piłce kobiet. Dla Lehmann start rozgrywek był prawdziwym nowym otwarciem - latem po kilku latach spędzonych w Aston Villi przeniosła się do Juventusu. Z nowym klubem zdobyła już pierwsze trofeum, a w jej mediach społecznościowych można znaleźć wiele zdjęć w barwach "Starej Damy". Szwajcarka nie żyje jednak samą piłką i szybko zatęskniła za wakacjami. Już na początku sezonu postanowiła podzielić się z fanami ulubionymi wspomnieniami z minionego lata. Pokazała im niepublikowane wcześniej zdjęcia i chętnie zaprezentowała się m.in. w skąpym bikini.

"Mały letni zrzut" - napisała pod wakacyjnymi kadrami Lehmann. Większość z nich stanowiły tzw. "selfie", ale nie zabrakło też ujęcia z pocałunku z ukochanym Douglasem Luizem. Także z nim szwajcarska piękność spędzała czas na brzegu w wodzie, co pokazała na szóstym zdjęciu. Mimo że oboje stali tyłem do aparatu, 25-latce i tak spodobało się to zdjęcie. Po raz kolejny pokazała, że nie wstydzi się pokazywać publicznie w skąpym bikini. Fani byli zachwyceni jej letnim postem. Uzbierał on ponad 650 tysięcy polubień, a w komentarzach posypały się komplementy. Wielu mężczyzn pisało, że zazdrości ukochanemu Lehmann. Więcej zdjęć pięknej piłkarki znajdziesz w powyższej galerii.