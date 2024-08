Miliony zobaczyły krągłe pośladki najpiękniejszej piłkarki świata. Nie miała żadnych oporów

Alisha Lehmann to postać, którą zna już prawdopodobnie każdy kibic piłki nożnej. 25-letnia Szwajcarka jest prawdziwą gwiazdą kobiecej piłki, choć na boisku można znaleźć wiele zawodniczek z większymi osiągnięciami. Lehmann podbija jednak internet i jest w nim najpopularniejszą piłkarką. Duże znaczenie ma także jej uroda. Łatka "najpiękniejszej piłkarki świata" z pewnością pomaga przyciągnąć nowych fanów, a tych nie brakuje. Na samym Instagramie jej profil obserwuje ponad 17 milionów użytkowników! To zdecydowanie więcej niż np. konto Rogera Federera - największej szwajcarskiej legendy sportu. Lehmann potrafi jednak trafić do rzeszy fanów, a robi to m.in. za pomocą odważnych zdjęć. Ostatnio znowu dała o sobie znać!

Alisha Lehmann pokazała krągłe pośladki milionom fanów

Lehmann rozpoczęła już nowy sezon, przed którym była bohaterką głośnego transferu. Po kilku latach zamieniła angielską Aston Villę na włoski Juventus i momentalnie zapewniła przypływ fanów kobiecemu klubowi z Turynu. Szwajcarka zdobyła już nawet pierwsze trofeum z nowym klubem, ale zanim na dobre zameldowała się we Włoszech, pełną garścią czerpała z wakacji. Te spędzała w ciepłym klimacie, gdzie mogła zadbać o opaleniznę i nie musiała zamartwiać się pogodą. Wręcz przeciwnie - chętnie wskakiwała w skąpy strój kąpielowy, co pokazała w opublikowanym poście z wakacyjnych wspomnień.

Już na pierwszym zdjęciu 25-latka stoi odwrócona tyłem do aparatu w obcisłych spodenkach na wzgórzu Hollywood. Na kolejnych zdjęciach również odważnie prezentuje swoją sylwetkę, m.in. w skąpym bikini. Jej gorąca publikacja wywołała prawdziwy zachwyt fanów. Lehmann zebrała pod wakacyjnymi wspomnieniami blisko 1,4 miliona polubień i kilka tysięcy komentarzy pełnych komplementów! Można śmiało założyć, że jej zdjęcia widziało nawet kilka milionów internautów. "Ona zdecydowanie wie, co robi" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy. Więcej gorących zdjęć Alishy Lehmann znajdziesz w powyższej galerii.