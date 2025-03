Najseksowniejsza piłkarka na świecie spotykała się z kobietą! Intymne szczegóły i ważny apel

- Jest rok 2025. Myślę, że każdy może umawiać się z kim chce i być z kim chce. Ważne jest, aby otworzyć umysł i przestać postrzegać to jako problem, a zamiast tego postrzegać to jako postęp. Bądź tym, kim jesteś i kim chcesz być. Miłość jest miłością. To proste - powiedziała stanowczo Alisha Lehmann, która spotykała się z Ramoną Bachmann, koleżanką z reprezentacji Szwajcarii.