Okropne, co robią najpiękniejszej piłkarce świata. Mocno obrywa po spotkaniu z gwiazdorem, który podbił Polskę. Wyzywają ją od najgorszych

Droga do Paryża usłana złotem. Adela Piskorska pnie się w hierarchii światowego pływania

Kolejne polskie finały na zakończenie mistrzostw Europy juniorów w skokach do wody

Skoki do wody

Alisha Lehmann przechodzi piekło po spotkaniu z IShowSpeedem

O fenomenie amerykańskiego youtubera IShowSpeeda mogliśmy przekonać się nie tak dawno w Polsce. Wizyta jednego z największych internetowych twórców na całym świecie w naszym kraju wywołała olbrzymie poruszenie. Tłumy podążały jego śladami, ulice były blokowane, a wszystko w trakcie internetowej transmisji na żywo. Polska nie jest jednak jedyna - "Speed" kontynuuje swój europejski tour, podczas którego zagościł m.in. w Szwajcarii. Tam wykorzystał okazję, aby spotkać się z jedną z najpopularniejszych obecnie Szwajcarek na świecie - Alishą Lehmann. Wielki fan piłki nożnej spędził czas z "najpiękniejszą piłkarką świata", ale po wszystkim trudno znaleźć pozytywne komentarze. Zdecydowana większość internautów odwróciła się od Szwajcarki, a wszystko przez jej zachowanie.

Fala hejtu zalała najpiękniejszą piłkarkę świata

Spotkanie Lehmann z IShowSpeedem zaczęło się w restauracji, gdzie Amerykanin próbował typowego szwajcarskiego jedzenia. Wtedy wszystko było jeszcze w porządku, ale piłkarka podpadła widzom później, gdy transmisja przeniosła się do luksusowego sklepu z zegarkami. "Speed" miał tam kupić sobie oryginalny szwajcarski zegarek, ale jego koleżanka chciała wykorzystać tę sytuację, aby... kupił luksusowy dodatek także jej. Zarabiająca miliony i będąca w związku z piłkarzem Douglasem Luizem 25-latka dała się podpuścić youtuberowi, który ostatecznie nie uległ jej naciskom. Lehmann w pewnych momentach wręcz błagała 19-letniego twórcę o drogi podarunek, za co teraz mierzy się z potężną falą hejtu.

Alisha Lehmann wyzywana od najgorszych

Tuż po spotkaniu z amerykańskim youtuberem media społecznościowe Lehmann zalały krytyczne komentarze. Wzburzeni internauci zaczęli nazywać ją "gold digger", czyli dziewczyną patrzącą na mężczyzn przez pryzmat pieniędzy. Ten zwrot ewoluował nawet do "Rolex digger", odnosząc się do marki luksusowego zegarka, na który namawiała IShowSpeeda. Pojawiały się też wymowne GIF-y [kontekstowe animacje - red.], a wiele osób wytykało Szwajcarce, że przyniosła wstyd swojemu chłopakowi i nie powinna się tak zachowywać w związku.

W pewnym momencie hejtu było tyle, że Lehmann zablokowała komentarze pod swoimi postami! Po kilku dniach odblokowała tę funkcję, być może reagując na komentarze pod jej zdjęciami na oficjalnym profilu Juventusu (do tego klubu przeniosła się z Aston Villi kilka dni przed spotkaniem z youtuberem), ale bez możliwości wstawiania GIF-ów. Internauci natychmiast to zauważyli i wcale nie przestali zamieszczać krytycznych komentarzy. Wygląda na to, że 25-letnia piłkarka jeszcze długo będzie obrywać za swoje zachowanie po spotkaniu z 19-letnim "Speedem".