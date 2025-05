W ostatnim czasie w życiu Alishy Lehmann dzieje się naprawdę dużo. Słynna piłkarka, która przed tym sezonem przeniosła się do Juventusu, cieszyła się ze swojego pierwszego mistrzostwa Włoch. Świętowała jednak bez wieloletniego partnera Douglasa Luiza, który razem z nią latem trafił do Turynu. Włoskie media otwarcie poinformowały już o ich rozstaniu, co tylko pobudziło fanów "najpiękniejszej piłkarki świata". Mało kto spodziewał się, że do tego grona może należeć gwiazdor światowej piłki nożnej z Manchesteru City - Jack Grealish!

Aż huczy o rozstaniu najpiękniejszej piłkarki świata! Media są już pewne

Grealish podrywał Alishę Lehmann? Wielkie zamieszanie pod zdjęciem piłkarki

Lehmann przez lata grała w Anglii i między innymi tam zdobyła wielką popularność. Po prawdopodobnym rozstaniu niektórzy sympatycy Szwajcarki postanowili spróbować swoich sił, żeby zwrócić na siebie jej uwagę. W internecie prawdziwym hitem stał się rzekomy podryw Grealisha, który miał skomentować jedno z ostatnich zdjęć piłkarki.

Zrzut ekranu z komentarzem Anglika stał się światowym viralem. Gwiazdor Manchesteru City miał złożyć Lehmann życzenia z okazji Dnia Matki (obchodzonego w wielu krajach w drugą niedzielę maja), a następnie zaoferować pomoc w... uczynieniu jej matką! Sęk w tym, że pod zdjęciem Szwajcarki nie ma takiego komentarza Grealisha.

Fani z całego świata poruszeni głośnym zrzutem ekranu ruszyli na media społecznościowe Lehmann, ale tam spotkał ich zawód. Widać to po najpopularniejszych komentarzach, które nie zostawiają złudzeń. "Gdzie jest komentarz Grealisha?" - ten prosty wpis jednego z zawiedzionych fanów zebrał w krótkim czasie ponad 30 tysięcy polubień!

"Gdzie do cholery jest Grealish?!", "Jestem tu tylko dla Grealisha", "Też szukacie wpisu Jacka Grealisha?" - to inne z popularnych komentarzy gromadzące tysiące polubień na profilu Szwajcarki. Wygląda jednak na to, że hitowy screen był sfałszowany albo Anglik usunął swój komentarz, gdy zaczął się robić wokół niego szum. Jedno jest pewne - jeszcze długo Lehmann i Grealish będą kojarzyć się kibicom z całą tą sytuacją.