Siatkarze plażowi poznali rywali grupowych na igrzyskach w Paryżu. Niemcy na drodze Polaków

Łosiak i Bryl to aktualni brązowi medaliści mistrzostw świata, więc i w Paryżu powinni należeć do grona faworytów. Tym bardziej, że obaj mają doświadczenie z igrzysk olimpijskich. Łosiak startował w nich już dwukrotnie, w parze z Piotrem Kantorem. Natomiast Bryl w duecie z Grzegorzem Fijałkiem dotarł do 1/8 finału IO w Tokio. Polska para poznała rywali grupowych w nadchodzących igrzyskach w Paryżu. Najgroźniejszymi rywalami i faworytami grupy będą Niemcy - Nils Ehlers i Clemens Wickler. To aktualny numer 3 rankingu światowego.

Polacy zajmują obecnie 12 miejsce w rankingu FIVB. Nasi siatkarze zmierzą się ponadto z Australijczykami Thomasem Hodgesem i Zacherym Schubertem (nr 17) oraz francuską parą Remi Bassereau/Julien Lynell, klasyfikowaną na 36. miejscu. Do 1/8 finału bezpośrednio awansują po dwie najlepsze pary z sześciu grup. Awans zapewnią sobie także dwa najlepsze duety z trzecich miejsc w grupach, a o pozostałe cztery miejsca siatkarze powalczą w play-offach. Tytułu mistrzów olimpijskich z Tokio bronią Norwegowie, Anders Mol i Christian Sørum.

