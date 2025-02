To ona rozkochała w sobie Angela Rodado, bohatera meczu Ruch – Wisła. Od zdjęć pięknej Isabel serce zaczyna szybciej bić!

Rekord na trybunach, dymy nad murawą i absolutna dominacja Angela Rodado i jego kolegów. #meczmistrzow pamiętny dla Wisły i do zapomnienia dla Ruchu

Cóż to był za mecz, cóż to był za występ Angela Rodado! Hiszpański napastnik wręcz rozjechał Ruch, strzelając mu trzy gole na gorącym stadionie Śląskim. Angela Rodado na co dzień wspiera piękna ukochana, również Hiszpanka, Isabel Gutierrez. W 2023 roku, w święta Bożego Narodzenia Angel oświadczył się Isabel i usłyszał „tak”. Zaręczyny miały miejsce na plaży w ciepłych krajach.

Isabel Gutierrez - to ona trzyma kciuki za Angela Rodado

W sierpniu ubiegłego roku z kolei Angel Rodado po jednym ze swoich goli ciesząc się udawał, że ssie kciuk. Piłkarze często używają takiej cieszynki, by poinformować świat, że niedługo ich rodzina się powiększy. Jako przyszły tata Angel Rodado zupełnie nie stracił instynktu strzeleckiego i – co pokazał mecz z Ruchem – jest w kapitalnej formie!

Ángel Rodado to hiszpański napastnik, który od 2022 roku występuje w Wiśle Kraków. Urodził się 7 marca 1997 roku w Palma de Mallorca. W swojej karierze grał w takich klubach jak RCD Mallorca B, UD Ibiza oraz FC Barcelona B, gdzie zdobywał doświadczenie w Hiszpanii.

W Wiśle Kraków Rodado od razu stał się kluczowym zawodnikiem ofensywnym. W sezonie 2022/2023 zagrał w 30 meczach, zdobywając 8 bramek i notując 1 asystę. W sezonie 2023/2024 był jeszcze skuteczniejszy, zdobywając 22 bramki w 27 meczach oraz 1 asystując. Łącznie w barwach Wisły Kraków w 1. lidze rozegrał 77 meczów, w których zdobył 42 gole.

