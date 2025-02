Ruch – Wisła: Zdjęcia z meczu. Ogromne racowiska kibiców! Tak wyglądał hit na Stadionie Śląskim

Steve Kapuadi ostatnio mocno oberwał, zagra z Radomiakiem? Wiadomo, co ze zdrowiem gwiazdy Legii

Rekord na trybunach, dymy nad murawą i absolutna dominacja Angela Rodado i jego kolegów. #meczmistrzow pamiętny dla Wisły i do zapomnienia dla Ruchu

Ruch – Wisła: Zdjęcia z hitowego meczu Betclic 1. Ligi

Co to był za mecz! Dwa utytułowane polskie kluby, które dziś grają na drugim szczeblu rozgrywkowym, przyciągnęły ponad 50 tysięcy kibiców na Stadion Śląski w Chorzowie. Na trybunach panowała fenomenalna atmosfera. Kibice odpalali race, co znacząco utrudniało spokojny przebieg meczu, ale trudno ukryć, że czuć było wielkie, piłkarskie święto!

W przerwie meczu Ruch - Wisła odbyło się także specjalne show. Zagrał DJ C-BooL. - Pośród wielu propozycji pojawiła się też taka, by zaprosić znanego DJ-a, producenta. Trochę wzorem Super Bowl, zachowując wszelkie proporcje, uznaliśmy, że taki występ powinien mieć miejsce w przerwie. Perspektywa zagrania przed kilkudziesięciotysięczną publicznością na legendarnym stadionie była argumentem sprawiającym, że nie trzeba było C-BooLa na ten pomysł namawiać – mówił Jakub Kurzela, spiker Ruchu, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Zobacz, jak wyglądał mecz Ruch Chorzów – Wisła Kraków w galerii poniżej.

Ruch Chorzów - Wisła Kraków 0:5 (0:3)

Bramki: 0:1 Mariusz Kutwa (5), 0:2 Angel Rodado (21-głową), 0:3 Angel Baena (45+4), 0:4 Angel Rodado (56-głową), 0:5 Angel Rodado (60)

Żółta kartka - Wisła Kraków: Wiktor Biedrzycki, Marko Poletanovic

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 53 293