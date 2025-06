Polski bramkarz żegna się z Liverpoolem. Klub wydał oficjalny komunikat

Poza występami w młodzieżowych zespołach The Reds, Ojrzyński sporą część kariery spędził na wypożyczeniach. Ostatnio reprezentował barwy szwedzkiego Utsiktens BK. W sezonie 2023/24 grał w holenderskim FC Den Bosch, a wcześniej był zawodnikiem Radomiaka Radom, gdzie zadebiutował w polskiej Ekstraklasie.

ZOBACZ TEŻ: David Beckham spotka się z Król Karolem III. Media zdradzają szczegóły

Raz na ławce Jurgena Kloppa

Ojrzyński trafił do Anglii sześć lat temu z Legii Warszawa. W barwach Liverpoolu rozegrał 19 spotkań w drużynie U-18 oraz 7 meczów w zespole U-23. Ma również na koncie trzy występy w rozgrywkach UEFA Youth League. W pierwszej drużynie The Reds znalazł się w kadrze meczowej tylko raz – 28 lutego 2021 roku, podczas ligowego starcia z Sheffield United, zasiadając na ławce rezerwowych.

Od lata 2021 roku polski golkiper regularnie był wypożyczany: najpierw do walijskiego Caernarfon Town, potem do Radomiaka, Den Bosch, a ostatnio – do Utsiktens BK. Teraz jego przygoda z Liverpoolem oficjalnie dobiegła końca.

ZOBACZ TEŻ: Tymi momentami żyła cała Polska! Fantastyczne chwile Kamila Grosickiego w reprezentacji

"Wraz z wygaśnięciem kontraktów, klub opuszczą: Dominic Corness, Louis Enahoro-Marcus, Harry Evers, Lee Jonas, Jakub Ojrzyński, Jacob Poytress oraz Reece Trueman. Liverpool FC dziękuje wszystkim zawodnikom za ich wkład i życzy im powodzenia w dalszej karierze" – napisano w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Takim samolotem Robert Lewandowski przyleci do Polski [Zdjęcia]