i Autor: Associated Press

Okienko transferowe

Klęskę Bayernu przewidział nawet Fredi Bobić. Wielki transfer już blisko, 150 milionów na stole

Ponoć przedstawiciele Bayernu robili przez ostatnie miesiące wszystko, by przekonać go do przeprowadzki z Bayeru Leverkusen. Trwała niemal kampania pt. Wirtz w Monachium. Wszystko wskazuje na to, że nieudana. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki (a nawet europejskiej) ostatnich lat przeprowadzi się do Anglii.