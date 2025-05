i Autor: Associated Press

Premier League

Internetowy skandal kończy się odejściem z telewizji. Zarabiał siedem milionów złotych rocznie

Gary Lineker to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi w Anglii, a nawet na świecie. Polscy fani pamiętają mu do dziś gole strzelane przeciwko polskiej reprezentacji na mundialu w Meksyku. 64-latek miał pozostać gospodarzem słynnego magazynu "Match of the Day" przynajmniej do końca sezonu 2025/26. Potem miał pracować przy mundialu. Okazuje się, że współpraca Linekera z BBC zostanie przerwana.