i Autor: x.com/JeremySochan & Tony Quinn/SIPA USA/PressFocus Sochan

Premier League x NBA

Jeremy Sochan opuścił San Antonio w jednym celu. W końcu zobaczył ich z bliska

Jeremy Sochan, młoda gwiazda NBA grająca na co dzień w barwach San Antonio Spurs, nie ukrywa swojej pasji do piłki nożnej. Zawodowo lata nad koszykarskimi obręczami, sercem jest blisko futbolu – a jego ulubionym klubem od lat jest londyński Arsenal. Polski gracz skorzystał z wolnego i wybrał się na ostatni mecz sezonu "Kanonierów" na The Emirates. Kibice zwrócili uwagę na jego oryginalny ubiór.