Tragiczny wypadek na fecie Liverpoolu. Kierujący samochodem wjechał w tłum. Wstrząsające nagranie

Tysiące ludzi świętowały w centrum miasta zdobycie przez Liverpool FC mistrzostwa w Premier League. Według relacji mediów i świadków, auto wjechało w tłum na ulicy Water Street, po czym zatrzymało się. Teren otoczono policyjnym kordonem. Według komunikatu policji zatrzymany kierowca to 53-letni Brytyjczyk z Liverpoolu. Służby próbują ustalić okoliczności zdarzenia, do którego miało dojść ok. godziny 18 czasu lokalnego. Na razie nie ma informacji na temat liczby poszkodowanych. Dziennikarz BBC poinformował z miejsca zdarzenia, że widział co najmniej trzy poszkodowane osoby.

Tragedia w Liverpoolu. Wjechał samochodem w tłum

Brytyjski premier Keir Starmer oświadczył, że "sceny w Liverpoolu są przerażające". Podziękował służbom za ich pracę i wyraził solidarność z poszkodowanymi. Natasha Rinaldi, która była świadkiem zdarzenia, powiedziała Sky News, że usłyszała krzyczących ludzi.

- Było bardzo głośno. Ludzie byli zrozpaczeni. Wyjrzeliśmy przez okno i zobaczyliśmy samochód, który wjechał w ludzi - relacjonowała. - Potem ludzie ruszyli, żeby dorwać kierowcę i próbowali włamać się do samochodu. Policja zrobiła wszystko, żeby ich zablokować i odciąć.

Dramatyczne sceny jak przy derbach Barcelony

Do tego zajścia doszło zaledwie półtora tygodnia po tym, jak w Barcelonie pod stadionem Espanyolu miał miejsce niemal identyczny wypadek w dniu derbowego meczu z FC Barceloną, po którym Barca zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. W stolicy Katalonii ucierpiało wtedy 14 osób. Winę poniosła kierująca kobieta, która wedle policji "próbowała opuścić miejsce, w którym czuła się oblężona".

W sprawie wypadku w Liverpoolu czekamy na informacje o poszkodowanych. Na razie trudno o jakiekolwiek szacunki, ale w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu zajścia. Widać na nim czarnego vana. Ostrzegamy, jest to drastyczne nagranie dla ludzi o mocnych nerwach.