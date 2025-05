Łukasz Fabiański zalał się łzami. Wzruszające wideo pojawiło się w sieci. Piękne pożegnanie

Łukasz Fabiański cały we łzach. Pożegnał się z West Hamem

Łukasz Fabiański po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z West Ham United. Klub potwierdził tę informację w specjalnym komunikacie, dziękując 40-letniemu bramkarzowi za 215 występów we wszystkich rozgrywkach i lata profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Ostatnia okazja do zobaczenia Fabiańskiego w roli "Młota" na stadionie w Londynie to mecz z Nottingham Forest 18 maja. Klub szykuje wówczas specjalną oprawę, by godnie pożegnać jednego z najbardziej szanowanych bramkarzy w historii zespołu.

W sieci pojawiło się poruszające wideo. Fabiański opowiada w nim o swojej przygodzie z londyńskim zespołem.

- Chcę podziękować... Jestem bardzo emocjonalny... Słuchajcie, chcę podziękować za wasze wsparcie. Przez lata w tym klubie zrozumiałem, skąd bierze się ta cała pasja. Zawsze starałem się reprezentować klub, myśląc, jak powinno to wyglądać. Dziękuję fanom, bo doceniam was wszystkich. Kibicom, którzy mieli też wątpliwości, co do mojej osoby, bo zawsze byliście motywacją do dalszej pracy – powiedział ze łzami w oczach Fabiański.

Super Fab ❤️Thank you, Łukasz Fabiański. ⚒ pic.twitter.com/8L6FzdWzlx— West Ham United (@WestHam) May 18, 2025

Osiągnięcia Łukasza Fabiańskiego w Premier League

Dla Fabiańskiego to koniec imponującego rozdziału w Premier League, gdzie reprezentował barwy Arsenalu, Swansea i West Hamu, notując łącznie 375 spotkań i aż 1211 obronionych strzałów – co daje mu drugie miejsce w historii angielskiej ekstraklasy, tuż za Benem Fosterem (1248 interwencji).

W trakcie swojej kariery w Anglii Polak sięgnął po Puchar Anglii z Arsenalem (2014) oraz Ligę Konferencji z West Hamem (2023). W 2019 roku został też uznany piłkarzem roku w klubie z Londynu.

Z klubem pożegnają się również inni weterani: Aaron Cresswell, Vladimír Coufal i Danny Ings. Trener Graham Potter podkreślił, że decyzja o ogłoszeniu odejść już teraz wynika z szacunku wobec zawodników, by kibice mogli odpowiednio ich uhonorować.