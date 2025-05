Praca z Aaronem, Łukaszem, Vladimirem i Dannym to była przyjemność. To znakomici profesjonaliści na boisku i poza nim. Mają fantastyczne doświadczenie w Premier League i są uwielbiani i podziwiani przez kolegów z zespołu i wszystkich w klubie. Przed nami jeszcze trzy ważne mecze w tym sezonie i jestem pewien, że zawodnicy nadal będą skoncentrowani na sto procent i pomogą drużynie, jak potrafią najlepiej. Uzgodniliśmy jednak, że warto o tym poinformować już teraz, z szacunku dla tych piłkarzy i dla wszystkiego, co ten klub im zawdzięcza. Dzięki temu nasi kibice będą mogli wyrazić swoją wdzięczność w ostatnim spotkaniu ligowym na naszym stadionie – powiedział trener WHU Graham Potter.