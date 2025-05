Galeria zdjęć

David Beckham obchodzi 50. urodziny! Tak zmieniał się przez lata. Dziś ciało Adonisa i wzór perfekcji

David Beckham zrewolucjonizował świat sportu. To właśnie Anglik był jednym z pierwszych piłkarzy w historii, który wykroczył poza samo boisko. Piłkarz był jednym z najciekawszych „produktów marketingowych”. I może ciężko być w to uwierzyć! David Beckham kończy 2 maja 50 lat. Jak zmieniał się przez lata? Jak wygląda dzisiaj? Zajrzyj do galerii zdjęć.