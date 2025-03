David Beckham zmaga się z poważną chorobą. Nie mówi o tym często! Jest bardzo męcząca

David Beckham zmaga się z poważną chorobą!

Każdy kibic piłki nożnej doskonale zna Davida Beckhama. Angielski piłkarz przez lata występował w czołowych europejskich klubach. Grał m.in. w Manchesterze United, Milanie czy Realu Madryt. Legenda futbolu przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tam grał w Los Angeles Galaxy, a obecnie jest dyrektorem Interu Miami. To on ściągnął do MLS Leo Messiego i prowadzi klub na sam szczyt w amerykańskiej ekstraklasie.

Beckham często opowiada o swoim życiu prywatnym, ale rzadko mówi o swojej chorobie. Wielu fanów nie wie, że angielski piłkarz zmaga się z poważną chorobą.

- Fakt, że kiedy wszyscy już śpią, chodzę dookoła, czyszczę świece, włączam światło na odpowiednie ustawienie, upewniam się, że wszędzie jest porządek. Nienawidzę schodzić rano i widzieć kubki, talerze i miski. (...) Przycinam knoty świec, czyszczę szkło. To moja największa zmora, zadymione wnętrza świec. Wiem, że to dziwne – opowiadał w dokumencie na „Netflixie”.

Kim jest David Beckham?

David Beckham jest prawdziwą legendą angielskiego futbolu. Na swoim koncie ma sześć mistrzostw Anglii z Manchesterem United, mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt, dwa puchary MLS i mistrzostwo Francji z PSG.

Zagrał w 115 meczach reprezentacji Anglii, zdobył 17 bramek. Był kapitanem drużyny „Synów Albionu”.

