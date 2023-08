i Autor: AP PHOTO Leo Messi

Za oceanem

Leo Messi błyskawicznie odpłaca się Davidowi Beckhamowi. Argentyńczyk poprowadził Inter Miami do pierwszego sukcesu

KH | PAP 10:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Leo Messi błyskawicznie odpłaca się Davidowi Beckhamowi, który nakłonił go do transferu do Interu Miami. Drużyna z USA, która wcześniej notowała słabe wyniki i była raczej chłopcem do bicia, osiągnęła właśnie pierwszy sukces. Inter awansował do finału Leagues Cup, a Messi po raz kolejny był kluczową postacią. Dzięki temu wynikowi klub Beckhama zapewnił sobie udział w Champions Cup, odpowiedniku europejskiej Ligi Mistrzów w strefie CONCACAF.