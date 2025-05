Wielkie święto szachów znów w Katowicach! Trzy dni z Królewską Grą

W poprzednich latach zawodnicy często rywalizowali na płycie Spodka oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, ale kilka tygodni temu do użytku oddano nową halę – Arenę Katowice – położoną tuż przy nowym stadionie piłkarskim. Po raz pierwszy zatem szachiści zagrają w nowym obiekcie, a wśród nich będą czołowe polskie gwiazdy, m.in. legenda polskich szachów Radosław Wojtaszek, wielokrotny mistrz świata w rozwiązywaniu zadań szachowych oraz reprezentant Polski na olimpiadach szachowych Kacper Piorun, a także wielokrotny mistrz Polski Bartosz Soćko i Monika Soćko, pierwsza polska arcymistrzyni oraz srebrna medalistka olimpiady szachowej.

Zmagania szachowe w Arenie Katowice

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz będziemy mogli zaprezentować katowickiej publiczności wybitnych szachistów, tym bardziej, że po raz pierwszy zapraszamy do Areny Katowice. Na listach mamy sporą grupę polskich arcymistrzów, ale spodziewamy się też szachistów zagranicznych. Będzie też tradycyjnie sporo utalentowanej młodzieży, z osiemnastoletnim Janem Klimkowskim oraz rok młodszym Jakubem Seemannem, którzy już jako szesnastolatkowie zdobywali medale mistrzostw świata – mówi Łukasz Turlej, były wiceprezes Śląskiego Związku Szachowego, obecnie sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE.

– Przed rokiem w trakcie Festiwalu Szachowego celebrowaliśmy stulecie szachów na Śląsku. Teraz rozpoczęliśmy już nowe stulecie i mamy ambicję organizować jeszcze większe i jeszcze lepsze turnieje. Jestem przekonany, że zarówno sobotni turniej w kategorii open, jak i niedzielne zmagania w grupach wiekowych od lat 8 do 18, będą stały na najwyższym poziomie – dodaje prezes Śląskiego Związku Szachowego Andrzej Matusiak. Organizatorem Festiwalu jest Śląski Związek Szachowy, przy współpracy z miastem Katowice. Partnerami wydarzenia są m.in. marka Mokate oraz Hetman GKS Katowice, UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój i Arena Katowice.

Festiwal rozpoczął się w piątek, 30 maja, rozgrywkami o Drużynowy Puchar Polski w Szachach Błyskawicznych. W rywalizacji weźmie udział blisko 30 zespołów klubowych, składających się z czterech zawodników. Trofeum bronić będzie drużyna Hetmana GKS Katowice, która przed rokiem okazała się najlepsza, pokonując w finale Gwiazdę Bydgoszcz.

– Nieprzypadkowo Katowice nazywane są stolicą polskich szachów. To tytuł, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Szachy to nie tylko gra – to dyscyplina ucząca strategicznego myślenia, podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz szacunku do przeciwnika. Właśnie dlatego jako miasto z zaangażowaniem wspieramy szachowe inicjatywy i z radością obserwujemy rosnące zainteresowanie tą szlachetną grą wśród naszych mieszkanek i mieszkańców – w szczególności wśród najmłodszych katowiczan – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

W trakcie festiwalu zarówno kibice, jak i jego uczestnicy, będą mieli okazję poznać szachową historię Śląska, a także odwiedzić strefy rodzinne i edukacyjne pełne animacji, konkursów, oraz paneli tematycznych i spotkań z mistrzami. W niedzielę, która zwieńczy trzydniowy festiwal, odbędzie się także specjalny turniej dziecięcy z okazji Dnia Dziecka.