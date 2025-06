Marcin Najman wściekły przez wybory prezydenckie! Nie wytrzymał. "Co za szajs!"

Wybory prezydenckie 2025 rozstrzygnęły się w niedzielę, 1 czerwca, w drugiej turze, ale wciąż nie można jednoznacznie wskazać zwycięstwa któregoś z kandydatów. Sondażowe wyniki exit poll Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego są zbyt bliskie, choć są ze wskazaniem na pierwszego z nich. Na oficjalne wyniki będzie trzeba poczekać do poniedziałkowego poranka, a wyborcze emocje wciąż są wysokie. Były takie przez całą kampanię, a nawet w trakcie ciszy wyborczej, o czym najlepiej świadczy akcja w jednej z komisji wyborczych na warszawskim Żoliborzu, która rozwścieczyła m.in. Marcina Najmana.

Wybory prezydenckie 2025. Afera w komisji wyborczej w Warszawie. Poszło o korale!

Mianowicie chodzi o to, iż dwaj członkowie tej komisji siedzieli przy stole z dużymi, czerwonymi koralami na szyi. Ich zdjęcie trafiło do sieci i wybuchła prawdziwa burza. Część wyborców odebrało to jako jawną agitację polityczną na rzecz jednego z kandydatów.

"Jeśli ktoś pełniąc tę odpowiedzialną funkcję tak demonstracyjnie pokazuje swoje zaangażowanie po jednej ze stron, to jak można ufać, że będzie uczciwie liczyć głosy? Albo że nie postawi dodatkowego krzyżyka czyniąc głos nieważnym? [pisownia oryginalna - red.]" - burzyła się w mediach społecznościowych Anna Popek. I właśnie na jej wpis zareagował Najman, który również skrytykował członków jednej z warszawskich komisji.

"Ludzie momentami są niestety zaślepieni i fanatyczni. Pan Premier powołuje się na kompletnego dzbana i konfabulanta, a w Komisji Wyborczej ludzie omijający ciszę wyborczą i prezentujący swoje preferencje. Choć chcieli przekaz zaowalować (zawoalować - red.). Po co? Co za szajs!" - wtórował dziennikarce były pięściarz. Państwowa Komisja Wyborcza odniosła się z kolei do możliwego złamania ciszy wyborczej.

Oficjalne stanowisko Marcina Najmana! Powiedział wprost o udziale w wyborach, mocna sugestia

Reakcja PKW na aferę z koralami. Najman komentuje wyniki exit poll

- Otrzymaliśmy takie zgłoszenie, ponieważ akurat sam dzwoniłem do tej komisji, prosiłem członków komisji o zdjęcie tych korali. Więc odpowiadam, że taka sytuacja miała miejsce i po tym moim telefonie obiecano mi, że te korale będą zdjęte - mówił Rafał Tkacz podczas konferencji PKW w czasie trwania wyborów. Te dobiegły końca o 21, a wg sondażu exit poll Rafał Trzaskowski uzyskał 50,3 proc. głosów przy 40,7 proc. Karola Nawrockiego. Najman odniósł się do przedstawionych wyników.

"Wynik wyborów na żyletki. Cieszę się, że w momencie próby, potrafiłem wznieść się ponad swoje polityczne niechęci i podjąłem wybór moralno-etyczny, który ogłosiłem moim młodym fanom dzień przed ciszą wyborczą. Czołem Wielkiej Polsce" - skomentował pierwsze, wciąż nieoficjalne wyniki 46-latek.