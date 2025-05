Tyczkarki i tyczkarze znów rywalizowali na zawodach u Moniki Pyrek. „Jestem z nich bardzo dumna”

Monika Pyrek Tour to zawody w skoku o tyczce rozgrywane w kategoriach do lat 10, 12, 14, 16 i 18 oraz open. Imprezie każdorazowo towarzyszy festyn dla najmłodszych, dzięki czemu dzieci mają okazję poznać skok o tyczce.

Monika Pyrek: - Jestem dumna z kolejnych zawodów

– Jestem bardzo dumna z kolejnych zawodów w tym roku, bo oprócz tego, że na starcie stanęła duża grupa zawodników m.in. z Gdańska, Gdyni, Poznania, Łodzi czy Bydgoszczy, to mieliśmy także tłum dzieci w strefie zabaw. Dzieciaki mogą oddawać tu swoje pierwsze skoki w życiu korzystając z nadmuchiwanego zeskoku i basenu z kulkami. Mogli też z bliska przyglądać się rywalizującym zawodnikom. Dla większości z nich był to pierwszy w życiu kontakt ze skokiem o tyczce i widać było, że bardzo im się podobało – mówiła Monika Pyrek.

W trakcie zawodów na Gdańskim Stadionie Lekkoatletycznym i Rugby wśród kobiet wygrała Laura Tyszko, która pokonała poprzeczkę na wysokości 3,60 m, natomiast wśród mężczyzn najlepszy był Kacper Kurzewski z wynikiem 4,90 m. W pozostałych kategoriach zwyciężyli – do lat 10 Klara Kowalski (2,10 m) i Kacper Wróblewski (1,60 m), do lat 12 Nadia Kacprowicz (2,30 m) i Danil Kaniliczenko (2,60 m), do lat 14 Patrycja Pierzyńska (3,10 m) i Borys Gepting (2,80 m), do lat 16 Lidia Melzacka (3,20 m) i Witold Wróblewski (3,80 m) oraz do lat 18 Olimpia Słabek (2,90 m) i Maksymilian Kania (4,60 m).

Młodzi tyczkarze z życiówkami

– Kolejny raz spora grupa zawodniczek i zawodników pobiła swoje rekordy życiowe, co zawsze najbardziej nas cieszy. Stworzyliśmy zawody Monika Pyrek Tour po to, by dać młodym tyczkarzom możliwość rywalizacji w profesjonalnych warunkach i stworzyć im warunki do rozwoju – dodaje dwukrotna wicemistrzyni świata w skoku o tyczce.

W strefie zabaw w Gdańsku bawiło się ponad trzystu uczniów ze szkół z Gdańska, Sopotu, Redy, Rumii i Pruszcza Gdańskiego. – Bardzo mi się podobało, a najlepszy był skok do kulek. Bardzo się cieszę, że mogłem oglądać skoki tyczkarzy. Pierwszy raz widziałem to na żywo i teraz sam chciałbym trenować skok o tyczce – mówił pierwszoklasista Kuba z Gdańska.

Kolejne zawody z cyklu Monika Pyrek Tour odbędą się 3 czerwca w Bydgoszczy (Stadion Zawiszy, ul. Gdańska 163). Cykl zwieńczy finał na Stadionie Golęcin (ul. Warmińska 1) w Poznaniu, który odbędzie się 11 czerwca. Organizację zawodów z cyklu Monika Pyrek Tour wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerem motoryzacyjnym jest KGM Promotor.