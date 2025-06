Marcin Najman wściekły przez wybory prezydenckie! Nie wytrzymał. "Co za szajs!"

Poniedziałek 2 czerwca został ogłoszony dniem żałoby w nigeryjskim stanie Kano. To smutna reakcja na tragiczną śmierć 22 osób, które zginęły w wypadku drogowym dwa dni wcześniej. Ofiary – sportowcy, trenerzy, działacze sportowi, personel medyczny, a także dziennikarz – wracały z 22. Narodowego Festiwalu Sportowego, który odbywał się w Abeokuta, w stanie Ogun. Ich podróż powrotna liczyła ponad 1000 kilometrów. Do tragedii doszło, gdy państwowy autokar wiozący ekipę sportową zjechał z drogi i przewrócił się w pobliżu miejscowości Dakatsalle, około 40 kilometrów od Kano. Oprócz 22 ofiar śmiertelnych, dziewięć osób odniosło obrażenia i trafiło do szpitala Kura General Hospital. Jedna osoba wyszła z wypadku bez szwanku.

Narodowy Festiwal Sportowy to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Nigerii, mające na celu promowanie jedności narodowej i rozwój sportu wśród młodzieży. Reprezentacja stanu Kano odniosła na nim sukces, zdobywając łącznie 29 medali. Niestety, jak podaje BBC Sport Africa, wśród ofiar znajdują się również niektórzy z medalistów.

Shehu Dikko, przewodniczący Nigeryjskiej Komisji Sportu (NSC), określił ten dzień jako "bardzo smutny dla nigeryjskiego sportu".

Jesteśmy zdruzgotani tą tragedią. To byli obiecujący sportowcy i oddani działacze, którzy z dumą służyli swojemu stanowi i krajowi. Ich strata jest niepowetowana – przekazał w oświadczeniu.

Rodziny zmarłych rozpoczęły przygotowania do pogrzebów, a rząd stanu Kano przekazał każdej z nich wsparcie finansowe w wysokości miliona nair (około 630 dolarów) oraz pomoc żywnościową.

Niebezpieczne podróże sportowców w Nigerii

Wypadek ten po raz kolejny brutalnie uwypuklił problem bezpieczeństwa na nigeryjskich drogach, zwłaszcza w kontekście podróży drużyn sportowych. Długodystansowe przejazdy autokarami, często na dystansach setek kilometrów, są dla wielu ekip jedyną dostępną opcją z powodu niewystarczającej siatki połączeń lotniczych i ograniczonych środków finansowych. Ibrahim Umar, p.o. dyrektora Komisji Sportowej Stanu Kano, zapewniał, że autobusy są w dobrym stanie technicznym, a wszyscy sportowcy posiadali ubezpieczenie.

W odpowiedzi na tragedię Nigeryjska Komisja Sportu zapowiedziała zaostrzenie regulaminów bezpieczeństwa podczas krajowych imprez sportowych. – Ten incydent podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia jednolitej krajowej polityki dotyczącej podróży i opieki – stwierdził Shehu Dikko. – Od teraz wszystkie reprezentacje stanowe będą musiały posiadać kompleksowe ubezpieczenie, a pojazdy używane do celów oficjalnych będą musiały przechodzić certyfikację techniczną i być w pełni ubezpieczone.

Wspomniane wytyczne te mają być rygorystycznie egzekwowane. NSC zobowiązała się również do dalszego wspierania rodzin ofiar i poinformowała o wszczęciu formalnego dochodzenia w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy.