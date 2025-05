To najtrudniejsza decyzja, przed jaką kiedykolwiek stanąłem. Zdałem sobie sprawę, dlaczego zacząłem to robić zeszłej zimy po latach zmagań, latach życia na krawędzi, gdy moja mama pracowała 90 godzin tygodniowo, a komornicy pukali do drzwi. Zamierzam znaleźć sposób, abyśmy nie musieli się zmagać i by moja mama mogła cieszyć się życiem, a ja mógł w pełni poświęcić się sportowi. Bo gdy stoisz na linii startu, a myślisz tylko o tym, jak zapłacić czynsz w tym miesiącu, to nie sprzyja dobrym wynikom. Jeśli nic się nie zmieni w sposobie wynagradzania sportowców, nie widzę możliwości współpracy z Paddle UK – powiedział sportowiec, cytowany przez BBC.