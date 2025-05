i Autor: Tomasz Radzik/SE Jan Tomaszewski z córką Małgorzatą

Powiedziała wprost

Córka Jana Tomaszewskiego już się z tym nie kryła. Gorzkie słowa o rodzicach. Takimi są dziadkami

W życiu Jana Tomaszewskiego dzieje się ostatnio sporo. Legendarny bramkarz trafił do szpitala i przeszedł operację, a jego córka Małgorzata Tomaszewska wróciła do pracy w telewizji po urodzeniu drugiego dziecka. Obowiązki zawodowe musi więc łączyć z opieką nad dwojgiem małych dzieci. Pomagają jej w tym dziadkowie, choć zdecydowanie częściej są to teściowie niż jej rodzice.