Debata Nawrocki - Trzaskowski. Marcin Najman wydał wyrok! Zwrócił się do Tuska

Wybory prezydenckie 2025 w Polsce rozstrzygną się już w niedzielę, 1 czerwca, a tydzień wcześniej startujący w drugiej turze Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski stanęli twarzą w twarz w debacie zorganizowanej przez TVP, a poprowadzonej przez Jacka Prusinowskiego z "Super Expressu". Wydarzenie to budziło wielkie emocje, czemu trudno się dziwić - wybór prezydenta to obecnie temat numer jeden w całej Polsce. Widać to także po aktywności Marcina Najmana, który w ostatnich dniach gorąco komentuje kampanię prezydencką i nie inaczej było w przypadku piątkowej debaty.

Debata Nawrocki - Trzaskowski. Marcin Najman komentuje

Były pięściarz, a obecnie "Cesarz polskich freak-fightów" aktywnie oglądał przedwyborczą debatę. Najpierw pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie z gabinetu, w którym ma telewizor, z włączonym TVN24. Po zakończeniu politycznego starcia Nawrockiego z Trzaskowskim wykorzystał swoje media do oceny. Zapalnikiem okazał się... wpis premiera Donalda Tuska. Prezes Rady Ministrów skomentował, że kandydatowi popieranemu przez PiS "odechce się ustawek chyba do końca życia", nawiązując do głośnego teraz tematu kibicowskiej przeszłości Nawrockiego.

"Nie do końca panie Premierze. Miał Rafał Trzaskowski argumenty przed debatą w postaci nowych informacji o ustawkach i tatuażach. Przy tym jak Sławomir Mentzen wczoraj docisnął Karola Nawrockiego, to dziś miał zwykły spacerek. Remis. Każdy z wyborców będzie widział zwycięzcę w swoim kandydacie" - ocenił Najman, dla którego temat przeszłości Nawrockiego jest naprawdę ważny. Przed debatą nawoływał nawet, aby obaj kandydaci zaprezentowali przed całą Polską swoje tatuaże.

"Wybieramy Prezydenta Polski w czasie wojny za wschodnią granicą. Po 4 latach, gdy USA w fatalny sposób wycofały wojska z Afganistanu. Nie możemy bezpieczeństwa Polski pozostawić wyłącznie sojuszowi z USA. Europa musi być silna i zjednoczona! Nie można mylić ustaw z ustawkami" - skomentował z kolei prezydencki wyścig już po piątkowej debacie.

