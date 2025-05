i Autor: SHUTTERSTOCK, policja Jaworzno. Pobił 32-latkę i zerwał z niej ubranie, bo było krakowskiego klubu. Nagranie trafiło do sieci

Brutalny atak

W Jaworznie na boisku szkolnym doszło do wstrząsającego ataku. 27-latek pobił 32-latkę i zerwał z niej ubranie, ponieważ miała na sobie czapkę i bluzę z emblematem krakowskiego klubu piłkarskiego. Na oczach dzieci zostawił ją w samej bieliźnie, a nagranie z całego zajścia trafiło do sieci. Zatrzymanemu Marcelowi K. grozi do 15 lat więzienia.