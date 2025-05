Zapytali Andrzeja Dudę o ustawki. Szokująca odpowiedź prezydenta

Karol Nawrocki brał udział w ustawkach? „Formy walki szlachetnej? Było tego dużo”

Już w tę niedzielę, 1 czerwca rozstrzygnie się, kto zostanie kolejnym prezydentem Polski. Karol Nawrocki powalczy o głosy z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Za szefem Instytutu Pamięci Narodowej ciągnie się wiele rzekomych spraw z przeszłości. Jedna z nich to sprawa udziału w ustawkach kibiców.

- Jeśli chodzi o formy walki szlachetnej, męskiej walki wręcz, to w moim życiu było tego dużo. To rzecz naturalna, przecież przez tyle lat boksowałem jako zawodnik gdańskiego Stoczniowca, byłem mistrzem Pomorza wagi ciężkiej w boksie. Trenowałem na zapadłej hali na terenie Stoczni Gdańskiej. Do dziś czuję zapach tej sali – opowiadał w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem.

Ta wypowiedź rozpaliła opinię publiczną. Jedni bronili Nawrockiego, inni decydowali się w niego uderzać.

O głos w tej sprawie został zapytany także Andrzej Duda. Prezydent zabrał głos w programie Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego. I to dolało oliwy do ognia. Duda przyznał, że nie porównuje tego do sytuacji, gdy ktoś demoluje miasto.

- Ja oczywiście absolutnie tego nie pochwalam, żeby była jasność. Ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny. Jeśli chcą się między sobą bić w lesie, idą tam specjalnie, zawierają "gentleman's agreement", że będą to robić na określonych zasadach, bo o ile wiem tak to się odbywa. Ludzie chodzą, grają w gry hazardowe, przegrywają fortuny, całe majątki, czy mamy im tego zakazać? Być może tak. Co innego, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której kibice demolują miasto, niszczą sklepy, gdzie są zagrożeni normalni ludzie i wtedy rzeczywiście powinna być twarda, stanowcza interwencja – stwierdził w Kanale Zero Andrzej Duda.

