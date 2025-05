Czołowy klub Premier League ukarał... gwiazdę filmów dla dorosłych! Kuriozalna sytuacja w Anglii

Legenda Arsenalu naprawdę powiedziała to o Kiwiorze. Nie zamierzał gryźć się w język

Billinger, która zdobyła popularność jako gwiazda branży rozrywkowej dla dorosłych i influencerka, relacjonowała sytuację w jednym z podcastów, ujawniając, że planowała nagranie materiału wideo z fanami Nottingham Forest. Jej zamiary zostały jednak udaremnione przez ochronę stadionu, która odmówiła jej wstępu pomimo okazania ważnych biletów. Kobieta została wyprowadzona z obiektu i poinformowana o dożywotnim zakazie udziału w wydarzeniach na stadionie.

„Nie chodzi o to, że wykluczają pracowników branży seksualnej, tylko konkretnie mnie. Przecież chciałam tylko kibicować i stworzyć pozytywną atmosferę” – tłumaczyła w podcaście Only Stans. W swojej wypowiedzi dodała również, że jej obecność mogłaby wpłynąć na ograniczenie spożycia alkoholu przez kibiców, co – jak stwierdziła – działałoby na korzyść ich zdrowia.

Decyzja klubu wzbudziła kontrowersje

Bonnie Blue zyskała rozgłos dzięki budzącym kontrowersje wypowiedziom dotyczącym jej rzekomych osiągnięć w branży porno, w tym twierdzeniu, że jednego dnia współżyła z ponad tysiącem mężczyzn.

Decyzja klubu piłkarskiego wzbudziła spore poruszenie w mediach społecznościowych, dzieląc opinię publiczną na zwolenników wolności osobistej i tych, którzy popierają działania mające na celu ochronę wizerunku organizacji sportowych.

Nottingham to jedna z rewelacji tego sezonu Premier League. Zeszłoroczne rozgrywki zakończyła tuż nad spadkowiczami, a teraz do ostatniej kolejki będzie walczyć o miejsce premiujące grą w Lidze Mistrzów. W niedzielę zespół Forest podejmie na City Ground Leicester City, ale próżno będzie szukać na trybunach Bonnie Blue...

Porn actress Bonnie Blue, who claims to have had sex with 1,057 men in one day, was denied entry to a Nottingham match and banned for life from attending games. pic.twitter.com/OIfl7igHmT— The Athletic NG (@TheAthleticNG) May 2, 2025