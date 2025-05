Kiwior miał obawiać się jego przyjścia. Teraz jego konkurent może odejść

Jakub Kiwior radzi sobie w Arsenalu ze zmiennym szczęściem. Był on próbowany na lewym boku obrony, grał na środku, ale miał problem, by na stałe zagościć w pierwszym składzie. Gdy latem 2024 roku do zespołu dołączył Riccardo Calafiori, droga Polaka do regularnej gry miała być jeszcze trudniejsza – Włoch pokazał się świetnie na Euro 2024 i Arsenal sprowadził go z Bolonii za 45 mln euro. Początek sezonu był dla bocznego obrońcy całkiem dobry, jednak szybko zaczęły trapić go kontuzje w tej chwili ma on na koncie 26 spotkań, ale tylko 1400 rozegranych minut. Jakub Kiwior, który również rozegrał 26 spotkań, ma spędzone na murawie prawie 400 minut więcej.

PSG - Arsenal. Grzegorz Krychowiak dla "Super Expressu" jasno o tym, za kogo będzie trzymał kciuki. "To trochę chore i niezdrowe..."

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak podały włoskie media, Arsenal nie wyklucza... sprzedaży Calafioriego już tego lata! Jest to o tyle ciekawe, że Włoch miał być jednym z konkurentów Kiwiora do pierwszego składu, ale Polak świetnie poradził sobie jako zastępca kontuzjowanego Gabriela i nie ma tak dużych kłopotów ze zdrowiem, jak Calafiori. Warto też pamiętać o tym, że Kiwior jest obecnie rozpatrywany bardziej jako środkowy obrońca – na lewej stronie grał częściej w poprzednim sezonie, dlatego też przyjście Calafioriego było określane jako duże zagrożenie dla Polaka.

Liga Mistrzów nie dla Barcelony! Była 3 minuty od finału. Niewiarygodny rewanż z Interem

Jak podał portal MilanLive.it, to właśnie „Rossonerri” są zainteresowani sprowadzeniem Riccardo Calafioriego. Arsenal ma wyceniać swojego obrońcę na 35 mln euro, czyli o 10 mln mniej, niż sami zapłacili przed rokiem. Milan z kolei rozważać ma wymianę i są gotowi zaoferować za 22-latka Fikayo Tomoriego lub Malicka Thiawa.

Ważne wieści dla Kiwiora i jego kolegów. Napłynęły prosto z Paryża

Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się również o możliwym odejściu Kiwiora. Teraz sytuacja jest inna, ponieważ Polak świetnie radzi sobie w drużynie Arsenalu, zastępując kontuzjowanego Gabriela. Przed 25-latkiem kolejny niezwykle ważny test - „Kanonierzy” zmierzą się już dziś, 7 maja, z PSG w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz wygrało PSG, więc Arsenal będzie miał trudne zadanie – odrobić straty na Parc des Princes.