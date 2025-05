PSG - Arsenal. Grzegorz Krychowiak dla "Super Expressu" jasno o tym, za kogo będzie trzymał kciuki. "To trochę chore i niezdrowe..."

- Uważam, że Jakub Kiwior może zatrzymać PSG – nie ma wątpliwości Krychowiak. - Trzeba jednak przyznać, że PSG jest faworytem tego spotkania, zwłaszcza po pierwszym meczu, gdzie wygrali 1:0. Nie będzie to łatwe spotkanie dla Arsenalu, ale to jest piłka nożna. Wystarczy strzelić gola po stałym fragmencie gry, a oni potrafią to robić. Może i to oni znajdą się w półfinale – analizuje 100-krotny reprezentant Polski, który będzie jednak trzymał kciuki za Francuzów.

- Dziwne to trochę zabrzmi, ale mam jakiś sentyment do PSG i cieszę się, kiedy oni wygrywają. Jest to trochę chore i niezdrowe, ale tak jest – zaznacza.