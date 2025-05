Korona - GKS. Jacek Zieliński przywołał bitwę pod Grunwaldem. Co miał na myśli?

Dreszczowiec w Mediolanie

Rewanż w Mediolanie dostarczył niezwykłych emocji. Była dramaturgia, bo gospodarze prowadzili dwoma bramkami. Jednak Barcelona zdołała się podnieść i wyszła na prowadzenie. Wydawało się, że dowiezie prowadzenie 3:2, ale w końcówce dała sobie strzelić gola i konieczna była dogrywka. To w niej Inter zapewnił sobie promocję do finału w Monachium. Rywalem mistrzów Włoch będzie zwycięzca rywalizacji PSG - Arsenal.

Zieliński: To historyczny wynik

Wkład w awans Interu miał Piotr Zieliński, który pojawił się w drugiej połowie. Nikola Zalewski był rezerwowym. W Barcelonie zagrał Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, który wrócił po kontuzji.

- Ten finał to historyczny wynik - powiedział Zieliński w Canal+ Sport. - Mam nadzieję, że uda się nam sięgnąć po trofeum. Bo nie ukrywam, że to moje wielkie marzenie z dziecięcych lat. Ciężko na to pracowałem.

Pierwszy był Zbigniew Boniek

Zieliński spełnia więc marzenia z dzieciństwa. Czy zapisze się w historii i sięgnie z Interem po główne trofeum? Gdyby tego dokonał byłby trzynastym polskim piłkarzem, który wygrał europejskie trofeum. Co ciekawe, Nikola Zalewski w dorobku ma puchar za wygranie Ligi Konferencji z Romą. Pierwszym polskim piłkarzem, kóry sięgnął po najcenniejsze trofeum w Europie był Zbigniew Boniek. Było to w 1984 roku, gdy z Juventusem triumfował w Pucharze Zdobywców Pucharów. Był też pierwszym Polakiem, który zdobył Puchar Europy. Stało się to w kolejnym roku. Były prezes PZPN w kolekcji posiada trzy triumfy - najwięcej z polskich graczy. Ostatnim Polakiem z pucharem był Łukasz Fabiański, którego West Ham przed dwoma laty był najlepszy w Lidze Konferencji.

Listę polskich zawodników, którzy zwyciężali w europejskich pucharach

(opracowała Polska Agencja Prasowa)

* Zbigniew Boniek (Juventus Turyn)

Puchar Zdobywców Pucharów 1984, Superpuchar Europy 1984, Puchar Europy 1985

* Józef Młynarczyk (FC Porto)

Puchar Europy 1987, Superpuchar Europy 1987

* Andrzej Buncol (Bayer Leverkusen)

Puchar UEFA 1988

* Tomasz Rząsa (Feyenoord Rotterdam)

Puchar UEFA 2002

* Euzebiusz Smolarek (Feyenoord Rottrerdam)

Puchar UEFA 2002

* Jerzy Dudek (Liverpool)

Puchar Europy 2005

* Tomasz Kuszczak (Manchester Utd)

Puchar Europy 2008

* Mariusz Lewandowski (Szachtar Donieck)

Puchar UEFA 2009

* Grzegorz Krychowiak (Sevilla)

Liga Europy 2015

* Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

Puchar Europy 2020

* Nicola Zalewski (AS Roma)

Liga Konferencji 2022

* Łukasz Fabiański (West Ham)

Liga Konferencji 2023

