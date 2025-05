Jan Tomaszewski wprost o Marciniaku. Bez wahania ocenił jego pracę w meczu Inter - Barcelona

Polski arbiter zebrał niezbyt pochlebne recenzje swojego występu w Mediolanie. Decyzje Szymona Marciniaka wzięli w obronę polscy eksperci, ale też jeden z byłych hiszpańskich sędziów. W większości tamtejszych mediów trwa jednak ostry atak na polskiego arbitra, któremu wtórują piłkarze oraz trener Barcelony. Z kolei we Włoszech nie przyglądano się aż tak jego pracy, a jeśli już wskazano na błąd, to... krzywdzący Inter, a nie Barceloną. Oceny pracy Marciniaka podjął się też Jan Tomaszewski w specjalnym programie na żywo na kanale „Super Express Sport” na portalu YouTube.

Jan Tomaszewski nie miał wątpliwości, że Szymon Marciniak wykonał dobrą pracę. – Brawo Panie Szymonie, sędziowanie było na najwyższym poziomie, wielu ekspertów o tym mówiło po meczu – powiedział od razu były bramkarz reprezentacji Polski. Uważa on, że winę za porażkę Barcelony ponosi tylko ona sama, a zwłaszcza trener. – Największą winę ponosi Flick i jego sztab szkoleniowy. Tak rozprowadził drużynę w ostatnich miesiącach, że w pierwszej połowie praktycznie nie istnieli. Dokonał wielkiej sztuki, mając takich fenomenalnych zawodników, przegrać w dwumeczu z Interem – dobrze grającym co prawda, ale to nie jest poziom Barcelony – ocenia Tomaszewski. – No niestety, przez Flicka, który zwala wszystko na Polaka, że Marciniak sędziował źle. Oczywiście katalońscy dziennikarze mówią tak samo – zauważa.

Legendarny bramkarz zdołał połączyć wspomniane wydarzenia z... reprezentacją Polski. – Barcelona przegrała na własne życzenie. Ale to dobrze dla Roberta Lewandowskiego, bo będzie miał więcej odpoczynku przed meczem z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata – zauważył Jan Tomaszewski, który jeszcze raz podkreślił, że Marciniak wykonał dobrą pracę, a „Duma Katalonii” może mieć pretensje tylko do siebie.