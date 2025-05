Hiszpanie mocno krytykują Marciniaka, ale nie wszyscy mówią jednym głosem

Szymon Marciniak nie miał łatwego zadania w rewanżowym meczu Interu Mediolan z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów. Między piłkarzami dochodziło do wielu niejednoznacznych i trudnych do oceny sytuacji – takich jak rzut karny dla Interu po faulu Cubarsiego na Lautaro Martinezie czy braku karnego. Bardzo krytycznie o Polaku wypowiadają się hiszpańscy kibice, ale też piłkarze Barcelony czy sam trener Hansi Flick. W hiszpańskich mediach od samego rana trwa festiwal oskarżeń w kierunku Marciniaka, ale co ciekawe, trudno znaleźć tam krytykę za... błąd, który popełnił na korzyść Barcelony.

Polscy eksperci sędziowscy nie mają wątpliwości, że karny dla Interu był słusznie podyktowany. Trochę inaczej wygląda to w przypadku braku rzutu karnego w drugiej połowie dla Barcelony, ale tutaj większą winą ekspert TVP Sport Rafał Rostkowski obarcza sędziego VAR, Dennisa Johana Higlera. W hiszpańskich mediach przeważa jednak krytyka Marciniaka w obu tych, i kilku innych sytuacjach. – Po obejrzeniu 80 powtórek nie widzę bezpośredniego kontaktu między obrońcą a napastnikiem. Interwencja VAR była nieprawidłowa. To nie jest rzut karny – mówił w studiu "Marki" Pavel Fernandez na temat rzutu karnego dla Interu. Do tego w „Marce” uważają, że wszystkie stykowe sytuacje Marciniak rozstrzygał na korzyść Interu. Oprócz tych dwóch wspomnianych, jeszcze wypominają zagranie ręką Acerbiego w polu karnym w pierwszej połowie i ewentualny faul Dumfriesa na Gerardzie Martinie przy bramce na 3:3 dla Interu.

„Mundo Deportivo” zwraca uwagę na te same sytuacje i mówi wprost o „skandalicznym” sędziowaniu, a do tego wrócił temat „stronniczości”. – Polak związany z Realem Madryt wyprowadził Barcelonę z równowagi – napisano. Co ciekawe, nie wszystkie hiszpańskie media mówią jednym głosem. Innego zdania jest, były sędzia, a obecnie ekspert radia SER oraz dziennika „AS”, Iturralde González, który uważa, że Szymon Marciniak podejmował dobre decyzje. Co więcej, uważa też, że w jednej sytuacji oszczędził właśnie piłkarza Barcelony. - To bardzo trudny karny do oceny na boisku, z kierunku lotu piłki wygląda na to, że Cubarsí wybił piłkę, ale w ostatnim ujęciu widać, że Lautaro wkłada stopę między piłkę a nogę Cubarsíego i Cubarsí powala Lautaro. To rzut karny i nie rozumiem, dlaczego Cubarsí nie został upomniany żółtą kartką – zauważa Iturralde Gonzalez.

Zdecydowanie mniejszym echem odbił się być może jedyny, faktycznie duży błąd Szymona Marciniaka w tym spotkaniu i znów, tak jak w przypadku braku kartki dla Cubarsiego, był to błąd na korzyść Barcelony. Chodzi o brak czerwonej kartki dla Inigo Martineza za splunięcie w kierunku Acerbiego, na co uwagę zwrócił włoski Eurosport.