Zdjęcia zakończyły się niedawno i niebawem ma się odbyć premierowy pokaz. Będzie to już 16 maja na Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Jak piszą producenci: „Męska historia tego sportu ma już swoje ikony, ale na naszych oczach rodzi się nowy fenomen. Kobieca piłka nożna rozwija się szybciej niż kiedykolwiek, a film dokumentalny 'Zagrajmy to po swojemu' uchwyci ten niezwykły moment. To opowieść o determinacji, marzeniach i poświęceniu. O miłości do futbolu, która musi pokonać stereotypy i ograniczenia. Kamera towarzyszyła zarówno początkującym zawodniczkom – w dokumencie zobaczymy historie młodych dziewczyn z klubów Diamonds Warszawa i Flauta Gdynia – jak i wschodzącym gwiazdom polskiego futbolu: Julii Woźniak, Zuzannie Witek (Czarni Sosnowiec) oraz Idze Witkowskiej (Rekord Bielsko-Biała)”.

Film ukazuje się w roku, w którym reprezentacja Polski pań w piłce nożnej zagra na mistrzostwach Europy. Start naszych piłkarek ma jeszcze bardziej przyczynić się do popularyzacji dyscypliny wśród kobiet, a film będzie w tym pomocny. Twórcy mają nadzieję na zainspirowanie młodych dziewczyn do realizacji swoich marzeń na boisku.

Reżyserką filmu jest Aleksandra Terpińska, za zdjęcia odpowiada Stanisław Cuske. Producent, czyli studio Papaya Films, jest znane z dokumentów o czołowych polskich sportowcach takich jak Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski czy Wojciech Szczęsny.

Piłka nożna kobiet to jeden z najszybciej rosnących sportów na świecie. Coraz więcej polskich piłkarek odnosi sukcesy w czołowych europejskich klubach. To pokazuje, jak dynamicznie rozwija się ta dyscyplina i jak wielki potencjał drzemie w polskich zawodniczkach” . "Zagrajmy to po swojemu" to dla nas wyjątkowy projekt – nie tylko sportowy, ale przede wszystkim społeczny. Chcemy pokazać, jak wielką determinację i pasję mają zawodniczki, które walczą o swoje miejsce w świecie futbolu. Mamy nadzieję, że ten film zainspiruje kolejne pokolenia dziewcząt do realizacji marzeń na boisku – mówi Paulina Świerczewska z Papaya Films.

W filmie zobaczymy Ewę Pajor, Agatę Tarczyńską, selekcjonerkę kadry Ninę Patalon oraz wschodzące gwiazdy polskiego futbolu. Wypowie się m.in. była piłkarka i komentatorka sportowa Joanna Tokarska oraz Anna Gawrońska – legenda kobiecej piłki w Polsce.

