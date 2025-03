To efekt współpracy FC Barcelony z marką Cupra, która jest partnerem motoryzacyjnym Dumy Katalonii. Gwiazdy Barcelony otrzymują samochody służbowe oznaczone logo tego producenta. Niedawno te auta testował polski duet Barcy Robert Lewandowski – Wojciech Szczęsny. Zdecydowali się na hybrydowy model Terramar VZ z silnikiem o mocy 272 KM. Na legendarnym torze Terramar nasi zawodnicy nie mieli przesadnie litości dla silników i postanowili przetestować pełnię możliwości pojazdów. Za kierownicą siadł Lewandowski, a jego jazda przypadła do gustu Szczęsnemu, który pojawił się na miejscu pasażera. Duża prędkość osiągnięta przez "Lewego" nie robiła na Szczęsnym większego wrażenia. Zaczął on nawet krzyczeć "Si!", a później bić brawo, na znak szczególnej aprobaty.

Robert Lewandowski w szaleńczej jeździe samochodem! Nagranie odbiło się echem

Pajor jeździ tym autem w Polsce i w Hiszpanii

Z kolei Ewa Pajor w ramach rozszerzonej współpracy korzysta z modeli tej marki również na polskich drogach. Liderka reprezentacji Polski jeździ samochodem Formentor VZ.

Podczas ostatniego pobytu w Polsce Pajor wsiadła właśnie do tego auta i widać było od razu, że taki pojazd niezwykle jej przypadł do gustu. Na razie co prawda nie testowała go jeszcze na torze, ale z pewnością dałaby sobie radę z ujarzmieniem tego smoka.

i Autor: Mat pras. Ewa Pajor i jej auto marki Cupra

To typowy mocarny SUV z zacięciem sportowym, wyposażony w hybrydowy napęd o mocy 272 KM przekazywanej na cztery koła. Od zera do setki bryka Ewy Pajor rozpędza się w zaledwie 7 sekund. Trudno się dziwić, że uśmiech nie schodził z twarzy naszej piłkarki.