Drużyna taka, jak FC Barcelona nie narzeka na brak kontraktów sponsorskich, co oprócz korzyści dla samego klubu, jest również okazją dla zawodników i sztabu szkoleniowego na niecodzienne przeżycia i aktywności kompletnie różniące się od normalnych obowiązków. Tym razem, tuż przed meczem z Rayo Vallecano, piłkarze "Blaugrany" stanęli przed niepowtarzalną okazją do tego, aby poszaleć nowymi modelami samochodów CUPRA na legendarnym torze Terramar. Już na pierwszy rzut okaz widać, że zawodnicy nie mieli przesadnie litości dla silników i postanowili przetestować pełnię możliwości pojazdów. Za kierownicą siadł również Robert Lewandowski, a jego jazda przypadła do gustu Wojciechowi Szczęsnemu, który pojawił się na miejscu pasażera.

Robert Lewandowski w szaleńczej jeździe samochodem! Nagranie odbiło się echem. Prędkość rosła, a Szczęsny krzyczał i bił brawo

W mediach społecznościowych Barcelony pojawiło się nagranie z tego dnia, na którym widać fragmenty przejazdów kolejnych grup. Część internautów od razu zwróciła uwagę na fakt, że Marc-Andre ter Stegen był wyraźnie wystraszony stylem jazdy jednego ze swoich kolegów, w przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego.

Były bramkarz reprezentacji Polski oraz Robert Lewandowski postanowili poszaleć pojazdem na legendarnym torze, a duża prędkość osiągnięta przez "Lewego" nie robiła na Szczęsnym większego wrażenia. Zaczął on nawet krzyczeć "Si!", a później bić brawo, na znak szczególnej aprobaty.

Testy nowych modeli CUPRY to jednak nie koniec plusów płynących ze współpracy Barcelony z marką samochodów. Zawodnicy katalońskiej ekipy wybrali bowiem samochody dla siebie. Lewandowski i Szczęsny zgodnie wybrali ten sam model - CUPRA Terramar VZ eHYBRID. Pojazd o mocy 272 koni mechanicznych w salonie wart jest ok. 250 tysięcy złotych.

Po spersonalizowaniu samochodów CUPRA w ciągu najbliższych tygodni dostarczy zawodnikom FC Barcelona wybrane przez nich modele.

CUPRA niedawno przedłużyła swoją współpracę z FC Barcelona do 2029 roku, rozszerzając sponsoring na wszystkie profesjonalne drużyny sportowe klubu jako Oficjalny Partner Motoryzacyjny i Mobilności oraz Oficjalny Samochód. Z okazji 125-lecia istnienia klubu marka zainicjowała kampanię skoncentrowaną na talentach młodego pokolenia, której bohaterami są młodzi piłkarze z drużyn męskich i żeńskich.