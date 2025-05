Co dalej?

Lech Poznań przekazał tę niezwykle smutną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych. – Ze smutkiem informujemy, że dziś w nocy w wieku 94 lat zmarł Wiktor Haglauer, były zawodnik oraz trener koszykarskiej sekcji Lecha Poznań. Jako zawodnik zdobył z Kolejorzem dwa mistrzostwa Polski, zajął również 3. miejsce w Pucharze Europy. W późniejszych latach, już jako szkoleniowiec, sięgnął z drużyną po wicemistrzostwo kraju. Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy współczucia składają przedstawiciele Lecha Poznań – czytamy na profilu „Kolejorza” na portalu Facebook.

Jak wspomniano Haglauer był zawodnikiem koszykarskiej sekcji Lecha Poznań, ale co ciekawe, w tym samym czasie... był nauczycielem wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Pracował tam przez kilkadziesiąt lat – od 1954 do 1989 roku. Łączył tę funkcję zarówno z rolą zawodnika „Kolejorza”, jak i później trenera tej drużyny. Oprócz wspomnianych dwóch mistrzostw Polski (1955, 1958) oraz zajęcia 3. miejsca w Pucharze Europy (sezon 1958/1959) Haglauer zdobył z Lechem dwa Puchary Polski (1954, 1955) oraz dwukrotnie brązowy medal mistrzostw Polski (1956, 1959). Jak trener trofeum nie zdobył, a do wspomnianego wcześniej wicemistrzostwa (1961), dorzucił jeszcze dwa finału Pucharu Polski (1970, 1975).

Żona Wiktora Haglauera, Bożena, również była zawodniczką koszykówki i również grała w Lechu Poznań. W 1957 roku sięgnęła z żeńską sekcją koszykarskiego „Kolejorza” po mistrzostwo Polski, grała też w reprezentacji naszego kraju, wystąpiła w 38 spotkaniach. Wiktor Haglauer za swój wkład w rozwój sportu otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.