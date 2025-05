Michael Jordan wraca do NBA! Będzie pełnił wyjątkową rolę, na razie to wielka tajemnica

Wybory prezydenckie w Polsce budzą niemało emocji. Po pierwszej turze już wiadomo, że prezydentem zostanie albo Rafał Trzaskowski, albo Karol Nawrocki. Obaj kandydaci mocno walczą o głosy wyborców, tak samo jak robili to przed pierwszą turą, a pomagali im nie tylko sztabowcy i inni politycy, ale też osoby z szeroko pojętego show-biznesu. Wielu aktorów, celebrytów czy sportowców nie kryje się ze swoimi sympatiami politycznymi i nie inaczej jest w przypadku Marcina Gortata.

Były koszykarz przed pierwszą turą wyborów prezydenckich poparł Rafała Trzaskowskiego, z którym spotkał się na wiecu w Łodzi, z której pochodzi Gortat. Nie jest to dużym zaskoczeniem, bo już wcześniej nie krył się on ze swoimi sympatiami politycznymi. – Wydaje mi się, że ta zmiana, która nastąpiła 15 października, była bardzo dobra. Czy jest realizowana i wykonują rzeczy, których oczekiwaliśmy, też nie do końca. Muszą być szybsi, sprawniejsi i pewne rzeczy muszą zacząć wprowadzać w życie, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to koalicja prawie czterech partii i trzeba czasu – mówił w styczniu 2025 roku w rozmowie z JastrząbPost. Fani zaczęli zastanawiać się, czy Gortat w przyszłości sam nie zechce wejść do polityki.

Pytanie z tym związane Marcin Gortat otrzymał podczas sesji pytań i odpowiedzi na swoim profilu na Instagramie. Tam jeden z fanów zapytał Gortata, czy jest szansa na jego start jako bezpartyjnego senatora z Łodzi. – Wiele osób o tym mówi. Nie chcę zostać politykiem, bo nie mam takiego marzenia i potrzeby. Chcę mieć swobodę w działaniach i możliwość robienia rzeczy, na które mam ochotę – wyjaśnił całkiem klarownie Marcin Gortat. Póki co nie zapowiada się więc, by chciał on iść śladami wielu innych znanych sportowców, którzy próbowali sił w polityce, choć wiadomo, że w przyszłości może jeszcze zmienić zdanie.