Marcin Gortat przez lata występował na parkietach NBA. "The Polish Hammer" występował w takich zespołach, jak: Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. 41-latek będąc gościem programu "Dzień Dobry TVN" przekazał smutne wieści dotyczące swojej mamy, która w 2015 roku przeszła udar.

- Mama obecnie leży w szpitalu, jest w złym stanie. Telefonów już nie odbiera. Jest podpięta pod bardzo dużo przyrządów. Widzę mamę codziennie, jestem w bardzo nowej roli. (...) Karmię mamę, sprzątam wokół niej i przebieram mamę. Razem z bratem robimy wiele rzeczy, bo mama tej pomocy teraz potrzebuje. (...) Staramy się zaopiekować mamą najlepiej, jak się da - przekazał wówczas Gortat.

i Autor: Instagram/Marcin Gortat

Marcin Gortat podzielił się tym z fanami! Musiał to skomentować

Gortat swój ostatni mecz na parkietach NBA rozegrał 5 lutego 2019 roku, gdzie rozegrał 13 minut, zaliczając siedem zbiórek i jedną asystę. 41-latek często dzieli się w mediach społecznościowych swoimi zainteresowaniami, co mogą śledzić jego fani. Tym razem "The Polish Hammer" udostępnił zdjęciem sprzed wielu lat, gdzie jego sylwetka mocno różniła się od aktualnej. Wierząc dacie ze zdjęcia w prawym dolnym rogu, miało to miejsce 15 sierpnia 2007 roku. Poznajecie?

Całe zdjęcie były koszykarz podpisał: "Epic, troszkę się rzeźbę miało".