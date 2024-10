Gigant NBA LeBron James zagrał w jednym meczu ze swoim synem. „To było surrealistyczne”

To było epokowe wydarzenie z punktu widzenia kronik ligi zawodowej koszykówki, bowiem LeBron i Bronny Jamesowie stali się pierwszym duetem ojciec-syn, który zagrał razem w tej samej drużynie NBA, bez względu na to, czy to był to mecz przedsezonowy (jak w tym przypadku), czy w ramach normalnych rozgrywkek ligowych. Lada moment kibice powinni się także doczekać obecności tego tandemu na parkiecie w trakcie regularnego sezonu „Jeziorowców”. 20-letni Bronny wszedł na boisko w drugiej kwarcie meczu z Suns.

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night

To było jak w Matriksie

„Wow, to było surrealistyczne” – napisał LeBron na portalu X (d. Twitter) po meczu. A zwracając się do reporterów po spotkaniu, weteran NBA dodał: – Po przerwie wyszliśmy na boisko i stanęliśmy obok siebie. Spojrzałem na niego. To było jak w Matriksie czy czymś w tym rodzaju. Po prostu nie wydawało mi się to prawdziwe. Ale wspaniale było doczekać takiej chwili.

LeBron rzucił 19 punktów, dodając 4 asysty i 5 zbiórek. Bronny nie zdobył żadnego punktu podczas 13-minutowego występu (raz spróbował rzutu za 3), ale wpisał się do statystyk meczowych dwiema zbiórkami i czterema stratami.

Bronny James trafił do ekipy Lakers w czerwcu z II rundy draftu NBA (nr 55) jako koszykarz akademickiej drużyny University of Southern California. Kończący w grudniu br. 40 lat LeBron jest rekordzistą NBA pod względem zdobytych punktów i czterokrotnym mistrzem ligi.

Za kilkanaście dni rozpocznie 22. sezon gry w NBA. Niedawno przedłużył o dwa lata kontrakt z LA Lakers, podczas gdy Bronny otrzymał 4-letnią umowę. Sezon NBA 2024/25 rozpoczyna się 22 października, a Lakers na otwarcie zmierzą się z Minnesota Timberwolves.