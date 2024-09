Nie żyje legenda NBA! Dikembe Mutombo przegrał walkę z guzem mózgu, miał 58 lat

To koniec Radosława Piesiewicza?! Media nie mają wątpliwości. Podano termin wyborów

Smutna informacja dotarła do Polski. W wieku 58 lat walkę z nowotworem przegrała legendarna postać koszykówki lat 90., Dikembe Mutombo. Pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga koszykarz zapisał się w historii jako zawodnik Atlanty Hawks, Denver Nuggets został pożegnany w specjalnym oświadczeniu ligi NBA przez komisarza ligi, Adama Silvera.

W ciągu ostatnich lat były zawodnik zmagał się z guzem mózgu. Swoje ostatnie chwile koszykarz spędził w gronie rodziny. Liga NBA wydała na swoich mediach społecznościowych komunikat, w którym żegna legendę.

- Dikembe Mutombo był po prostu większy niż życie. Na boisku był jednym z najlepszych blokerów rzutów i graczy defensywnych w historii NBA. Poza boiskiem wkładał całe serce i duszę w pomaganie innym. Nikt nie był bardziej wykwalifikowany niż Dikembe, aby służyć jako pierwszy Globalny Ambasador NBA. W głębi duszy był humanistą. Kochał to, co gra w koszykówkę może zrobić, aby mieć pozytywny wpływ na społeczności, szczególnie w jego rodzinnej Demokratycznej Republice Konga i na całym kontynencie afrykańskim. Miałem przywilej podróżować po świecie z Dikembe i zobaczyć z pierwszej ręki, jak jego hojność i współczucie podnoszą ludzi na duchu. Przez lata był zawsze dostępny na wydarzeniach NBA – dzięki swojemu zaraźliwemu uśmiechowi, głębokiemu, dudniącemu głosowi i charakterystycznemu gestowi machania palcem, które zjednały mu sympatię fanów koszykówki każdego pokolenia. Niezłomny duch Dikembe’a trwa w tych, którym pomógł i których zainspirował przez całe swoje niezwykłe życie. Jestem jedną z wielu osób, których życie zostało dotknięte wielkim sercem Dikembe’a i będzie mi go bardzo brakowało. W imieniu całej rodziny NBA składam najszczersze kondolencje żonie Dikembe’a, Rose, i ich dzieciom; jego licznym przyjaciołom; i globalnej społeczności koszykarskiej, którą naprawdę kochał i która odwzajemniała jego miłość - czytamy w oświadczeniu.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family. NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/uHgZgSBDUJ— NBA (@NBA) September 30, 2024

Karierę Mutombo zaczął w 1991 roku, w barwach Denver Nuggets. Wielką sławę przyniosła mu gra dla Atlanty Hawks w latach 1996-2001. Później bronił barw kolejno Philadephii 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks. Karierę zakończył w 2009 roku jako zawodnik Houston Rockets. Osiem razy wystąpił w meczu gwiazd (1992, 1995 - 1998, 2000, 2001, 2002), cztery razy był obrońcą roku. Był uczestnikiem koszykarskiej alei gwiazd.