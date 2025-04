Jedną rzeczą, którą sobie uświadomiłem, jest to, że jeśli jesteś konsekwentny oraz wkładasz energię w rzeczy, które tak naprawdę nie pojawiają się w statystykach, to jest to, co cię napędza. To ciężka praca, bycie nieustępliwym i szanowanie reguł koszykówki. Tego się nauczyłem. Jeśli chodzi o moją rolę w drużynie, to ponownie nie była to prosta sprawa. Szczerze mówiąc, przez ostatnie dwa lata musiałem robić wszystko. Czasami nie było to komfortowe, nie jest to dla mnie najłatwiejsze, chodzi o właściwą adaptację. Dla mnie to po prostu ciągłe doskonalenie, praca nad moją grą i udowadnianie, że wiem co mam robić. Dostanę na to okazję na Eurobaskecie, będę na obozie treningowym przed sezonem klubowym, ten cykl jest niezmienny. Jestem bardzo zmotywowany, by tego lata dobrze popracować – podsumował Jeremy Sochan.